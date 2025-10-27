DAX24.288 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.581 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.992 -2,1%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Blick auf Aktienkurs

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Montagnachmittag an Boden

27.10.25 16:08 Uhr

27.10.25 16:08 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von American Express gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 361,50 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
310,30 EUR -0,20 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 361,50 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 362,24 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,00 USD. Zuletzt wechselten 56.834 American Express-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 362,24 USD erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 0,20 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,09 USD aus.

Am 17.10.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,57 Mrd. USD im Vergleich zu 18,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,43 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

