American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von American Express gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 360,49 USD zu.
Um 20:08 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 360,49 USD. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 362,69 USD zu. Bei 362,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 143.564 American Express-Aktien.
Bei 362,69 USD markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 0,61 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 63,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,09 USD je Aktie ausschütten.
Am 17.10.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 20,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,77 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
