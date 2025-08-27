American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend auf grünem Terrain

American Express im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Das Papier von American Express konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 325,67 USD.

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 325,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die American Express-Aktie bisher bei 326,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 323,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.237 American Express-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (329,14 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 1,05 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 32,25 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,33 USD je Aktie belaufen.

