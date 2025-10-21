American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express legt am Dienstagabend zu
Die Aktie von American Express gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 351,89 USD.
Um 20:03 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 351,89 USD. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 353,66 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 352,09 USD. Bisher wurden heute 127.404 American Express-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 353,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,50 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 37,30 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,08 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 17.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,14 USD, nach 3,49 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent auf 20,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,40 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
