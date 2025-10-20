DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.002 +1,4%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,98 -0,6%Gold4.359 +2,6%
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Abend nordwärts

20.10.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von American Express zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 349,30 USD.

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:05 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die American Express-Aktie bei 349,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 349,00 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.016 Stück gehandelt.

Am 20.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 349,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 36,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.10.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

