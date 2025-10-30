American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von American Express. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 364,05 USD.

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 364,05 USD. Bei 365,00 USD erreichte die American Express-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 358,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 62.582 American Express-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 365,00 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,39 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,09 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 17.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,49 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,77 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient

American Express-Aktie steigt kräftig: Jahresprognose klar angehoben