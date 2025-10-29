American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 358,76 USD.
Die American Express-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 358,76 USD. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 356,12 USD. Bei 358,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.803 Stück gehandelt.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 362,69 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,10 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 62,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,09 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 17.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 20,57 Mrd. USD gegenüber 18,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
