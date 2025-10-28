DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
American Express im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express stabilisiert sich am Abend

28.10.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express stabilisiert sich am Abend

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 361,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
310,65 EUR 0,35 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:06 Uhr bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 361,81 USD. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 362,53 USD. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 359,91 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 361,22 USD. Bisher wurden via New York 81.609 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 362,69 USD erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus.

Am 17.10.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,14 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,43 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
