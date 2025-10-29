APA ots news: Emissionsfrei zur Baustelle - und dort leise dank elektrischem Kran

Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer

Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei.

Frankstahl setzt einen seltenen Lkw mit elektrischem Ladekran

ein

Wien (APA-ots) - Wien, 29.10.25 - "Mit Zero Emission Transport beweisen

unsere

Unternehmen täglich, dass emissionsfreier Transport in der

Stadtlogistik funktioniert", sagt Christian Holzhauser, Spartenobmann

für Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. "Noch

erfreulicher ist es, wenn auch die komplette Anlieferung nachhaltig

gestaltet wird."

Denn die Firma Frankstahl hat einen Lkw mit elektrischem Ladekran

angeschafft. "Davon gibt es laut Herstellern nur zwei in Österreich",

erklärt Holzhauser. "Solche Sonderanfertigungen sind eine

Herausforderung, von der wir aber viel lernen können."

Leiser Betrieb freut Mitarbeiter und Anwohner

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mitsubishi Fuso mit

einer 124 kWh starken Batterie, die etwa 200 Kilometer Reichweite

bietet. Ein großer Vorteil des 7,5-Tonners ist der vollelektrische

Ladekran, der leises Arbeiten erlaubt. Denn bisher musste für die

Verwendung eines Ladekrans auch der Verbrennungsmotor des Diesel-Lkw

zur Stromerzeugung laufen.

"Beim Be- und Entladen entfällt jetzt der Lärm des Motors",

erklärt Roman Divoky, Logistikleiter bei Frankstahl. "Das ist

angenehmer für die Mitarbeiter und Anwohner einer Baustelle, und wir

sparen so zusätzlich CO2-Emissionen ein. Eine weitere positive

Erfahrung der ersten Monate ist, dass sich der Betrieb des Krans kaum

auf die Kapazität der Batterie und damit die Reichweite des Lkw

auswirkt."

Denn der Lkw wird nicht auf täglich fixen Routen eingesetzt,

sondern beliefert stets unterschiedliche Kunden. Dies machen die

Routenplanung und die notwendige Reichweite weniger vorhersehbar.

"Wir haben bereits mehrere hundert Kunden beliefert und es hat alles

reibungslos funktioniert", freut sich Divoky. "Wir werden daher in

Zukunft bei unserem Fuhrpark weitere E-Lkw in Betracht ziehen."

Projekt "Zero Emission Transport"

Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen

Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz

leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu,

emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren.

Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz,

sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu

bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener

Wirtschaftsverkehrs zu sammeln.

Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter

www.wko.at/wien/zet

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

