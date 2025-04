ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Gea Group auf 'Equal Weight' - Ziel 50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von GEA von 54 auf 50 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In einer "Zölle 3.0"-Welt seien die Unternehmensgewinne fernab von "liberalisiert", schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Investitionsgüterbranche. Zuerst spürten die Frühzykliker den Schmerz, wobei anders als in früheren Abschwüngen eine V-förmige Erholung unwahrscheinlich sei. Der Auftragsbestand schirme die Spätzykliker zunächst noch ab. Die Auftragslage werde aber kippen angesichts verschobener Investitionen. Sergievskiy kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2026 im Schnitt um 7 Prozent./ag/zb

