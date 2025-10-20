ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 15 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gesamtwirtschaftliche Indikatoren für Preise und Volumina im Chemiebereich seien auch im Oktober schwach geblieben, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner jüngsten Abstufung der BASF-Aktie seien derlei Indikatoren, etwa die schwache deutsche Industrieproduktion und der Anstieg der chinesischen Chemieexporte nach Europa, enthalten. Für den Spezialchemiekonzern Evonik indes habe er seine Schätzungen bislang nicht deutlich genug gekappt, was er nun nachgeholt habe./rob/ck/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Evonik AG
Analysen zu Evonik AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:41
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.2025
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|Evonik Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Evonik Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
