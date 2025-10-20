DAX24.130 +1,3%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.205 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,88 -0,8%Gold4.279 +0,7%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 15 Euro - 'Hold'

20.10.25 12:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
14,80 EUR -0,14 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gesamtwirtschaftliche Indikatoren für Preise und Volumina im Chemiebereich seien auch im Oktober schwach geblieben, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner jüngsten Abstufung der BASF-Aktie seien derlei Indikatoren, etwa die schwache deutsche Industrieproduktion und der Anstieg der chinesischen Chemieexporte nach Europa, enthalten. Für den Spezialchemiekonzern Evonik indes habe er seine Schätzungen bislang nicht deutlich genug gekappt, was er nun nachgeholt habe./rob/ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

