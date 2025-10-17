DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gesamtwirtschaftliche Indikatoren für Preise und Volumina im Chemiebereich seien auch im Oktober schwach geblieben, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner jüngsten Abstufung der BASF-Aktie seien derlei Indikatoren, etwa die schwache deutsche Industrieproduktion und der Anstieg der chinesischen Chemieexporte nach Europa, enthalten. Für den Spezialchemiekonzern Evonik indes habe er seine Schätzungen bislang nicht deutlich genug gekappt, was er nun nachgeholt habe./rob/ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

