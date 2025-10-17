Evonik Aktie
Marktkap. 6,92 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gesamtwirtschaftliche Indikatoren für Preise und Volumina im Chemiebereich seien auch im Oktober schwach geblieben, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner jüngsten Abstufung der BASF-Aktie seien derlei Indikatoren, etwa die schwache deutsche Industrieproduktion und der Anstieg der chinesischen Chemieexporte nach Europa, enthalten. Für den Spezialchemiekonzern Evonik indes habe er seine Schätzungen bislang nicht deutlich genug gekappt, was er nun nachgeholt habe./rob/ck/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,81 €
|Abst. Kursziel*:
1,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,83%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
