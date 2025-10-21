ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Secunet mit 'Buy' - Ziel 233 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet (secunet Security Networks) beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
Analysen zu secunet Security Networks AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|25.04.2025
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.04.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|31.03.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
