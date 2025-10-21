DAX24.270 ±0,0%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1631 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Secunet mit 'Buy' - Ziel 233 Euro

21.10.25 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
secunet Security Networks AG
205,50 EUR 13,30 EUR 6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet (secunet Security Networks) beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf secunet Security Networks

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf secunet Security Networks

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu secunet Security Networks AG

DatumRatingAnalyst
08:01secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
25.04.2025secunet Security Networks HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.04.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
31.03.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
22.04.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
31.03.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
30.10.2023secunet Security Networks BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.04.2025secunet Security Networks HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.10.2024secunet Security Networks HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.10.2009secunet haltenSES Research GmbH
12.08.2009secunet haltenSES Research GmbH
10.07.2009secunet haltenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
15.12.2023secunet Security Networks SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.07.2009secunet Angebot annehmenFocus Money

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für secunet Security Networks AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen