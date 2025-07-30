ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 16 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Umsätze hätten sich besser erholt als angenommen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Alles in allem sei es ein ordentliches Quartal der Kosmetikkette gewesen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:12 / GMT
