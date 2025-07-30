DAX24.269 +0,3%ESt505.398 +0,2%Top 10 Crypto17,05 +0,3%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.303 -1,0%Euro1,1685 -0,2%Öl65,88 +0,2%Gold3.357 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

14.08.25 11:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Umsätze hätten sich besser erholt als angenommen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Alles in allem sei es ein ordentliches Quartal der Kosmetikkette gewesen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:12 / GMT

Nachrichten zu Douglas

