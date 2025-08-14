ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 21 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für grenke nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Bei dem Leasingsanbieter kehre die Geschäftsdynamik zurück, schrieb Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hebt der Experte eine verbesserte Effizienz und frühe Anzeichen einer Stabilisierung mit Blick auf konjunkturellen Gegenwind hervor./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu grenke AG
Analysen zu grenke AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|grenke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:36
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.07.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
