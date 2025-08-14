DAX24.445 +0,3%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,45 -0,7%Gold3.339 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

15.08.25 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
18,04 EUR 0,12 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für grenke nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Bei dem Leasingsanbieter kehre die Geschäftsdynamik zurück, schrieb Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hebt der Experte eine verbesserte Effizienz und frühe Anzeichen einer Stabilisierung mit Blick auf konjunkturellen Gegenwind hervor./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu grenke AG

DatumRatingAnalyst
11:26grenke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:36grenke BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025grenke KaufenDZ BANK
14.08.2025grenke BuyWarburg Research
03.07.2025grenke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:26grenke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:36grenke BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025grenke KaufenDZ BANK
14.08.2025grenke BuyWarburg Research
03.07.2025grenke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2024GRENKE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
03.03.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
05.01.2023GRENKE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2022GRENKE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
30.07.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
13.05.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
01.04.2020GRENKE ReduceKepler Cheuvreux
16.02.2009GRENKELEASING underperformCheuvreux SA

