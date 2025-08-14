grenke Aktie
Marktkap. 827,01 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Erreichen der Jahresprognose erfordere einen weiteren Anstieg der Profitabilität, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies wolle das Management des Leasinganbieters durch eine kontinuierliche Steigerung des Betriebsergebnisses, diszipliniertes Kostenmanagement und eine verbesserte Schadenvorsorge erreichen. Im Rahmen der Telefonkonferenz habe es einige konstruktive Botschaften gegeben./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,76 €
|Abst. Kursziel*:
17,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,41%
|
Analyst Name:
Mengxian Sun
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
