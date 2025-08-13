Warburg Research

grenke Buy

12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die operativen Wachstumstrends im Portfolio des Finanzdienstleisters seien beachtenswert, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

