grenke Aktie
Marktkap. 789,9 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die operativen Wachstumstrends im Portfolio des Finanzdienstleisters seien beachtenswert, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,46 €
|Abst. Kursziel*:
71,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,56%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|12:26
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.07.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|23.06.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17.06.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|16.05.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|12:26
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.07.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|23.06.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17.06.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|16.05.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|12:26
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.07.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|23.06.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17.06.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|16.05.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|09.09.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.07.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.05.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|01.04.20
|grenke Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.02.09
|grenke underperform
|Cheuvreux SA
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.03.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.23
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.22
|grenke Hold
|Deutsche Bank AG