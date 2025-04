ANALYSE-FLASH: UBS belässt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' - Ziel 6,35 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,35 Euro belassen. Am Markt dürfte sich der Fokus nun weg von einer Übernahme durch MFE und hin zum Unterhaltungsgeschäft der Mediengruppe richten, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hier werde aber für das Unternehmen in Sachen Werbung nicht viel zu holen sein angesichts schwacher Zuschauerzahlen. Er setzte eher auf den Werbedienstleister Ströer, sollte sich das Anzeigengeschäft beleben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 03:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 03:07 / GMT

