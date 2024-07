Ausblick: BMW stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BMW-Aktie steigt dennoch: BMW meldet stagnierenden Absatz - Rückruf in den USA

BMW-Aktie im Plus: BMW verzeichnet US-Wachstum - Elektroautos als Treiber

Tesla-Aktie stärker: 42 Millionen Autos mit Elektroantrieb weltweit - Model Y und Model 3 am häufigsten

So schätzen Analysten die BMW-Aktie ein

BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag fester

BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Vormittag

BMW Aktie News: BMW macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels fester

Optimismus in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

So schätzen Analysten die DEUTZ-Aktie ein

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten

Toyota Faces Government Sanctions Over Certification Scandal

Heute im Fokus

T-Mobile US steigert Konzernumsatz in Q2. DuPont erhöht Prognose. Uber setzt auf BYD-Elektroautos. KION verzeichnet im zweiten Quartal deutlich mehr Gewinn. HSBC verzeichnet Gewinnrückgang und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Starbucks-Aktie reagiert trotzdem mit Zuwächsen auf durchwachsene Quartalsbilanz. Pinterest schreibt schwarze Zahlen.