Siemens Energy-Aktien steigen: Möglicher DAX-Aufstieg, Kursziele höher

Im XETRA-Handel verteuerten sie sich um 2,09 Prozent auf 31,30 Euro.

Am Abend nach US-Börsenschluss wird die Deutsche Börse über etwaige Änderungen in den einzelnen Indizes DAX, MDAX und SDAX informieren, die zum Montag, 22. März, umgesetzt werden. Siemens Energy gilt als Anwärter für den deutschen Leitindex, die Entscheidung dürfte aber Index-Experten zufolge knapp ausfallen.

Jüngste Analysten-Urteile zu den Aktien der Siemens-Abspaltung fallen positiv aus. Morgan Stanley erhöhte das Kursziel von 33 auf 40 Euro bei unverändertem "Overweight"-Votum. Die UBS hob ihr Kursziel von 31 auf 36 Euro an und rät weiter zum Kauf. Der Energiekonzern sei gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb die Analystin der Schweizer Bank, Supriya Subramanian, in ihrer Studie. Kostenoptimierungen zeigten in der Profitabilität allmählich Wirkung.

Die Aktien von Siemens Energy haben sich seit dem Börsengang im vergangenen Herbst stark entwickelt. Bis Mitte Januar hatten sie mit in der Spitze 34,48 Euro um mehr als die Hälfte zugelegt. Danach war die Luft etwas raus.

