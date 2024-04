Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verliert zum Start

Index-Performance im Fokus

S&P 500-Handel am dritten Tag der Woche.

Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0,05 Prozent auf 5.202,96 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 44,507 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,221 Prozent auf 5.194,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5.205,81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.194,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.206,00 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der S&P 500 mit 5.137,08 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, stand der S&P 500 noch bei 4.704,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4.124,51 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 9,70 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5.264,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.682,11 Zähler.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 5,26 Prozent auf 0,04 USD), NRG Energy (+ 3,73 Prozent auf 71,16 USD), Eli Lilly and (+ 1,97 Prozent auf 778,99 USD), Caterpillar (+ 1,78 Prozent auf 371,33 USD) und Baxter International (+ 1,74 Prozent auf 43,66 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-28,57 Prozent auf 0,05 USD), General Electric (-19,45 Prozent auf 141,26 USD), Ulta Beauty (-10,91 Prozent auf 462,99 USD), Intel (-6,49 Prozent auf 41,09 USD) und Estée Lauder Companies (-3,14 Prozent auf 147,97 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.661.121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 2,929 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 315,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

