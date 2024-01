Angespannte Stimmung in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

ATX im Fokus

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 3.407,16 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,312 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 3.411,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3.412,02 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3.411,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.400,52 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 0,830 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 3.316,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, notierte der ATX bei 3.093,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, lag der ATX bei 3.197,94 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell UNIQA Insurance (+ 0,94 Prozent auf 7,48 EUR), Österreichische Post (+ 0,62 Prozent auf 32,65 EUR), Vienna Insurance (+ 0,57 Prozent auf 26,60 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,48 Prozent auf 21,15 EUR) und Verbund (+ 0,30 Prozent auf 82,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-1,27 Prozent auf 28,04 EUR), Raiffeisen (-0,91 Prozent auf 18,46 EUR), Lenzing (-0,56 Prozent auf 35,45 EUR), Andritz (-0,45 Prozent auf 54,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,16 Prozent auf 122,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 13.888 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,200 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. BAWAG-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,83 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net