Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien
Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive! Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive!
Anhaltendes Momentum?

Fastly-Aktie nach Bilanz +60%: Edge-Cloud-Spezialist gelingt der Turnaround

12.02.26 16:16 Uhr
Fastly-Aktie explodiert an der NASDAQ: Rekordumsatz und KI-Wende lösen Kursfeuerwerk aus | finanzen.net

Der US-amerikanische Edge-Cloud-Anbieter Fastly hat mit seinen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 die Erwartungen übertroffen und steuert nun in die Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fastly
12,64 EUR 4,76 EUR 60,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rekordumsatz im vierten Quartal steigt um 23 Prozent auf 172,6 Millionen US-Dollar
• Non-GAAP-Bruttomarge erreicht historischen Höchstwert von 64,0 Prozent
• CEO Kip Compton prognostiziert für 2026 anhaltendes Momentum durch KI-Technologien

Starkes Schlussquartal treibt Jahresergebnis 2025

Der Cloud-Spezialist Fastly hat für das am 31. Dezember 2025 endete vierte Quartal beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt. Mit einem Umsatzplus von 23 Prozent im Vorjahresvergleich auf 172,6 Millionen US-Dollar markiert das Ergebnis einen neuen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, wie aus der unternehmenseigenen Pressemitteilung hervorgeht. Besonders hervorzuheben sei die Entwicklung der Profitabilität: Die operative Marge auf Non-GAAP-Basis verbesserte sich deutlich, während das Unternehmen einen Non-GAAP-Nettogewinn von 20,1 Millionen US-Dollar auswies, verglichen mit einem Verlust von 2,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. "Unsere Ergebnisse des vierten Quartals markieren einen Wendepunkt im Wachstum von Fastly, da wir Rekorde bei Umsatz, Bruttomarge und operativem Gewinn erzielt haben", erklärte Kip Compton, CEO von Fastly, im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung.

Sicherheitslösungen und KI als Wachstumsmotoren

Ein wesentlicher Treiber für die positive Entwicklung war das Sicherheitssegment, welches im vierten Quartal um 32 Prozent auf 35,4 Millionen US-Dollar zulegte. Auch die sogenannten "Remaining Performance Obligations" (RPO), ein Indikator für künftige Vertragsumsätze, stiegen um 55 Prozent auf 354 Millionen US-Dollar an. Das Unternehmen setzte verstärkt auf Innovationen wie den "AI Assistant" und erweitere API-Sicherheitslösungen, um die Kundenbindung zu erhöhen und neue Marktanteile zu gewinnen, heißt es weiter. Laut dem offiziellen Geschäftsbericht konnte die Anzahl der Enterprise-Kunden auf 628 gesteigert werden, was die Relevanz der Plattform für Großunternehmen unterstreicht. CEO Kip Compton betonte zudem, dass man für das Jahr 2026 künstliche Intelligenz als zunehmenden Rückenwind für das Geschäftsmodell betrachte.

Ausblick 2026: Profitabilität steht im Fokus

Für das kommende Geschäftsjahr 2026 zeigt sich das Management optimistisch und gab eine Umsatzprognose in der Spanne von 700 bis 720 Millionen US-Dollar ab. Dies würde einem weiteren soliden Wachstum gegenüber dem Gesamtjahr 2025 entsprechen, in dem 624,0 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden. Das Unternehmen strebt für 2026 zudem ein Non-GAAP-Betriebsergebnis zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar an. Der Markt dürfte insbesondere die Verbesserung des Cashflows positiv bewerten, da Fastly im vierten Quartal 2025 einen positiven freien Cashflow von 8,6 Millionen US-Dollar generierte, nachdem im Vorjahr noch ein Abfluss von 7,9 Millionen US-Dollar zu verzeichnen war. Die Liquidität wurde zudem durch die erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 180 Millionen US-Dollar gestärkt.

Fastly-Aktienreaktion: Kursfeuerwerk an der NASDAQ

Anleger reagierten euphorisch auf die vorgelegten Zahlen und den positiven Ausblick. Die Aktie von Fastly verzeichnet an der US-Technologiebörse NASDAQ einen massiven Kurssprung. Mit einem Plus von zeitweise 59,94 Prozent kletterte das Papier auf 14,89 US-Dollar. Dieser deutliche Aufschwung beendet eine längere Phase der Unsicherheit und signalisiert, dass der Markt die strategische Neuausrichtung unter der Führung von Kip Compton honoriert. Das Handelsvolumen lag dabei weit über dem Durchschnitt der letzten dreißig Tage, was den dynamischen Abverkauf der Short-Positionen und den Einstieg institutioneller Investoren verdeutlichen könnte. Auf 12-Monats-Sicht schafft das Papier damit eine positive Performance.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Fastly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fastly

DatumMeistgelesen
mehr Analysen