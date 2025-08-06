DAX24.168 -0,1%ESt505.349 +0,3%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.063 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,41 ±0,0%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Anleger enttäuscht

The Trade Desk-Aktie -39 Prozent nach Bilanz und Personalwechsel

08.08.25 17:01 Uhr
Börsen-Schock bei The Trade Desk! Aktie stürzt an der NASDAQ um fast 40 Prozent ab - trotz Gewinnplus! | finanzen.net

Der Werbetechnologie-Anbieter The Trade Desk meldet starke Q2-Zahlen und kündigt wichtige Führungswechsel an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Trade Desk Inc (A)
46,19 EUR -29,43 EUR -38,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• The Trade Desk meldet für das zweite Quartal 2025 einen Umsatzanstieg
• Unternehmen ernennt Alex Kayyal zum neuen CFO und Omar Tawakol in den Verwaltungsrat
• Für das dritte Quartal 2025 wird ein Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar prognostiziert

Wer­bung

The Trade Desk hat die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und gleichzeitig personelle Veränderungen auf Führungsebene bekannt gegeben. Trotz eines starken Quartalsabschlusses reagiert die Aktie im nachbörslichen Handel mit deutlichen Kursverlusten.

Q2-Finanzergebnisse und Ausblick

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2025 auf 694 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 90 Millionen US-Dollar, verglichen mit 85 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In der Mitteilung hob CEO und Mitgründer Jeff Green die kontinuierliche Innovationsarbeit hervor und betonte, dass man den digitalen Werbemarkt weiterhin übertreffe. Für das dritte Quartal 2025 gibt das Unternehmen einen Ausblick, der einen Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von rund 277 Millionen US-Dollar vorsieht. Die Kundenbindungsrate lag im zweiten Quartal weiterhin bei über 95 Prozent.

Wer­bung

Führungswechsel im Unternehmen

In einer weiteren Pressemitteilung gab The Trade Desk bekannt, dass Alex Kayyal mit Wirkung zum 21. August zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt wird. Kayyal, der bereits seit Februar 2025 im Verwaltungsrat des Unternehmens sitzt und ein früher Investor war, wird die langjährige Finanzstrategie des Unternehmens leiten. Die bisherige CFO Laura Schenkein, die über ein Jahrzehnt in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich tätig war, wird bis zum Jahresende in einer nicht-exekutiven Rolle bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Zusätzlich gab das Unternehmen die Ernennung von Omar Tawakol in den Verwaltungsrat bekannt. Tawakol, ein erfahrener Technologieexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Werbetechnologie und künstlicher Intelligenz, ist Gründer von Rembrand, einer KI-Plattform für virtuelle Produktplatzierungen. Zuvor hatte er bereits die Unternehmen BlueKai und Voicea gegründet.

Überblick zur The Trade Desk-Aktie

Der Aktienkurs von The Trade Desk reagiert im US-Handel deutlich auf die Veröffentlichungen. Anleger hatten sich bei den Umsätzen scheinbar mehr erhofft. Die Aktie, die den regulären NASDAQ-Handel am Donnerstag noch bei 88,33 US-Dollar beendet hatte, gibt am Freitag zeitweise um 38,96 Prozent nach und notiert bei 53,92 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: The Trade Desk A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf The Trade Desk A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf The Trade Desk A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tada Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu The Trade Desk Inc (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu The Trade Desk Inc (A)

DatumRatingAnalyst
05.06.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
29.05.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
23.04.2019The Trade Desk A HoldNeedham & Company, LLC
08.03.2019The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2018The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
29.05.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
08.03.2019The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2018The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.10.2018The Trade Desk A BuyD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2019The Trade Desk A HoldNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
12.10.2018The Trade Desk A SellPivotal Research Group
09.07.2018The Trade Desk A SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Trade Desk Inc (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen