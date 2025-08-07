DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,23 +2,6%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.163 -0,5%Euro1,1648 -0,2%Öl65,91 -0,8%Gold3.391 -0,2%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Zahlen präsentiert

Eckert & Ziegler-Aktie: Jahresziele bestätigt

08.08.25 07:24 Uhr
Eckert & Ziegler: Jahresziele im Fokus! | finanzen.net

Eckert & Ziegler hat die Probleme durch eine Cyberattacke im Februar und den zeitlich einhergehenden Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren weitgehend aufgeholt.

Eckert & Ziegler
64,00 EUR -0,95 EUR -1,46%
Eckert & Ziegler sieht sich auch vor diesem Hintergrund auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der am Freitag bestätigten Prognose zufolge soll der Umsatz 2025 im Vergleich zum Vorjahr um etwa acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro zulegen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigen.

Im ersten Halbjahr steigerten die Berliner die Erlöse im Jahresvergleich um gut zwei Prozent auf 148,8 Millionen Euro. Wichtigster Erlösbringer blieb dabei das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen. Vom Umsatz blieben 35,4 Millionen Euro als bereinigter operativer Gewinn hängen und damit rund 9 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich verdiente der im Nebenwerteindex SDAX notierte Konzern 21,4 Millionen Euro und damit rund ein Fünftel mehr.

/mis/men

BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eckert Ziegler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eckert Ziegler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Eckert & Ziegler

mehr Analysen