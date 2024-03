Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert

Index im Fokus

Beim Dow Jones stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 19:59 Uhr via NYSE 0,13 Prozent leichter bei 38.740,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12,788 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,018 Prozent leichter bei 38.784,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 38.791,35 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 38.705,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 38.971,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,585 Prozent nach. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 38.726,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 36.247,87 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 32.798,40 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,72 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39.282,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37.122,95 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 2,04 Prozent auf 172,45 USD), Cisco (+ 1,64 Prozent auf 49,70 USD), 3M (+ 1,35 Prozent auf 93,87 USD), UnitedHealth (+ 0,83 Prozent auf 482,77 USD) und Salesforce (+ 0,59 Prozent auf 304,19 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Intel (-4,36 Prozent auf 44,14 USD), Boeing (-1,62 Prozent auf 199,75 USD), Home Depot (-1,13 Prozent auf 372,30 USD), Amazon (-1,12 Prozent auf 174,84 USD) und Microsoft (-1,06 Prozent auf 404,80 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 13.198.546 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,733 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

