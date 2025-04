Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 387,06 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 387,06 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 385,43 USD. Mit einem Wert von 390,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 786.966 Stück.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,00 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 12,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2024 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,53 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 69,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 61,86 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,15 USD je Aktie belaufen.

