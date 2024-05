Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Verluste

Kursentwicklung

So bewegte sich der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche letztendlich.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,39 Prozent tiefer bei 16.736,03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,16 Prozent höher bei 16.996,39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16.801,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16.996,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16.678,37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,204 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15.696,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15.996,82 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 12.560,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,34 Prozent aufwärts. Bei 16.996,39 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit NVIDIA (+ 9,32 Prozent auf 1.037,99 USD), Computer Programs and Systems (+ 5,51 Prozent auf 9,77 USD), Razvitie industry (+ 4,76 Prozent auf 2,64 BGN), Taylor Devices (+ 2,87 Prozent auf 52,01 USD) und Synopsys (+ 2,30 Prozent auf 586,30 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Monro Muffler Brake (-11,83 Prozent auf 22,89 USD), Ebix (-11,17 Prozent auf 0,40 USD), Lincoln Electric (-9,49 Prozent auf 205,57 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,71 Prozent auf 30,99 USD) und Cumulus Media A (-7,55 Prozent auf 2,57 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20.462.684 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,945 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Comtech Telecommunications lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,02 Prozent.

