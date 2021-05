T-Mobile-Aktie leichter: Telekom will anscheinend Mehrheitsanteil an T-Mobile

Die Deutschen zielten auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem Unternehmen, berichtet das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die Aktie von T-Mobile US machte auf die Nachricht hin einen Teil ihrer Tagesverluste wett und liegt jetzt bei minus 2 Prozent. Die Telekom-Aktie gab auf die Nachricht hin etwas ab und liegt bei einem Tagesverlust von 0,8 Prozent.

Derzeit hält die Deutsche Telekom gut 43 Prozent der Aktien an T-Mobile. Dem "Handelsblatt" zufolge will Telekom-Chef Timotheus Höttges seine Pläne, in die Mehrheit zu gehen, beim Kapitalmarkttag am Donnerstag vorstellen.

