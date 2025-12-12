DAX24.339 +0,2%Est505.773 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +0,9%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.609 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl61,25 -0,5%Gold4.329 +1,2%
12.12.25 12:03 Uhr
APA ots news: Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum Wohnimmobilienmarkt

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert auf

Wer­bung

ihrer

Website das neue OeNB-Wohnimmobilien-Dashboard. Es bietet einen

umfassenden, interaktiven Überblick über den österreichischen

Wohnimmobilienmarkt. Das Dashboard richtet sich an Expert:innen,

Banken, Investor:innen und die interessierte Öffentlichkeit und

unterstützt sie dabei, Marktentwicklungen besser einzuschätzen. Im

Rahmen ihrer Finanzmarktstabilitätsaufgaben stellt die OeNB somit

Wer­bung

eine zentrale Plattform für aktuelle Daten und Analysen bereit.

OeNB startet interaktives Wohnimmobilien-Dashboard

Die OeNB veröffentlicht heute ihr neues OeNB-Wohnimmobilien-

Dashboard mit umfassenden Daten über diesen wichtigen Markt. Der

Wohnimmobilien- und Finanzmarkt sind eng miteinander verknüpft, denn

ein erheblicher Anteil der Kreditportfolios österreichischer Banken

Wer­bung

entfällt auf Wohnimmobilienkredite. Das Dashboard greift diese

Verbindung auf und setzt die verfügbaren Daten in Kontext zur

Finanzmarktstabilität.

Es richtet sich an eine breite Zielgruppe: Expert:innen aus dem

Bankensektor, Investor:innen, Journalist:innen sowie die

interessierte Öffentlichkeit. Durch intuitive Visualisierungen und

Bündelung von umfassenden Daten fördert die OeNB die Transparenz im

österreichischen Wohnimmobilienmarkt.

Inhalt des Dashboards

Das Dashboard verwendet eine breite Definition des

Wohnimmobilienmarktes, die alle Immobilien mit Wohnzweck umfasst -

von Wohnungen bis zu Einfamilien- und Reihenhäusern. Der Fokus liegt

auf Eigentumstransaktionen, Wohnimmobilien als Kreditsicherheit und

Privatpersonen als Kreditnehmer:innen. Mietdaten werden nur am Rande

berücksichtigt.

Die Daten sind in vier Themenbereiche unterteilt:

-

Angebot: Umfang und Struktur der Bautätigkeit (Bestand, Abgänge,

Fertigstellungen, Baubewilligungen) sowie die Entwicklung der

Kostenkomponenten des Neubaus

-

Nachfrage: Private Haushalte als Eigennutzer:innen,

Haushaltsentwicklung, Finanzierungskosten (Zinsen) und verfügbares

Einkommen

-

Wohnimmobilienmarkt: Transaktionen als Indikator für Größe und

Liquidität des Marktes, Wohnsitzmeldungen zur Nutzung und

Wohnimmobilienpreise

-

Makroprudenzielle Analyse: Wohnimmobilienkredit-Daten, Daten zur

Kreditqualität, Risikoindikatoren und Monitoring der FMSG-Leitlinie.

(Finanzmarktstabilitätsgremium)

Da zwischen den Segmenten Wechselwirkungen bestehen, sollten sie

nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden.

Das Dashboard bündelt rund 10 verschiedene Quellen und stellt

etwa 70 mengen- und preisbezogene Indikatoren bereit. Im Bereich der

makroprudenziellen Analyse werden erstmals Kennzahlen in hoher

Granularität bereitgestellt, mit Fokus auf die Kreditvergabestandards

bei der privaten Wohnimmobilienfinanzierung. Unterstützt durch diese

Informationen ist die OeNB in der Lage, potenzielle Risiken für die

Finanzmarktstabilität frühzeitig zu erkennen.

Funktionen und Features

Alle Daten sind als Download verfügbar und werden durch

interaktive Funktionen wie Zoom bei Zeitreihen, Tooltips mit

Detailinformationen, Filterfunktionen und die Möglichkeit, Grafiken

unmittelbar zu exportieren, ergänzt. Die Aktualisierung erfolgt

quartalsweise. Zusätzlich bietet das Dashboard Infoboxen mit

Definitionen, Datenherkunft und Berechnungsmethoden.

Ausblick

In Zukunft wird neben dem Wohnimmobilien-Dashboard ein jährlicher

Marktbericht veröffentlicht. Für kommendes Jahr ist geplant, das

Wohnimmobilien-Dashboard um die Thematik der Gewerbeimmobilien zu

erweitern. Weitere Informationen zum Inhalt des Dashboards und zum

Zusammenhang zwischen Wohnimmobilienmarkt und Finanzmarktstabilität

finden Sie auf der OeNB-Website.

Weiterführender Link: Wohnimmobilien-Dashboard

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0105 2025-12-12/11:58