APA ots news: Mit dem Internetschutz Pro verwandelt Drei das Internet in einen persönlichen Safe Space.
Wien (APA-ots) - - Neue All-in-One-Sicherheitslösung gegen Viren,
Ransomware,
Datendiebstahl und Software-Schwachstellen mit zentraler Verwaltung
für bis zu 20 Geräte.
- Drei Internetschutz Pro kombiniert bewährten Netzwerkschutz von
Allot mit preisgekröntem Geräteschutz via App von Bitdefender.
- Flexible Paketgrößen für Einzelpersonen, Familien und kleine
Unternehmen ab 2,50 Euro/Monat, 1. Monat gratis.
Angesichts der zunehmenden Anzahl an Cyber-Angriffen und -Bedrohungen
startet Drei mit dem Internetschutz Pro eine neue, umfassende
Sicherheitslösung, die alle Geräte im Haushalt oder Büro einschließt.
Die einzigartige 2-in-1-Kombination ergänzt den bewährten app-freien
Netzwerkschutz des langjährigen Partners Allot um einen
leistungsstarken Geräteschutz des Sicherheitsexperten Bitdefender.
Gemeinsam mit der neuen Internetschutz Pro App schützt die Lösung
nicht nur vor gefährlichen Webseiten und unerwünschten Bezahlseiten,
sondern beugt komplexeren Bedrohungen wie Ransomware, Viren und
Spyware vor, die über Fake Webseiten, öffentliches WLAN oder USB-
Sticks auf das Gerät gelangen könnten.
Ein Safe Space fürs gesamte Gerätenetzwerk.
Drei Internetschutz Pro ist ab 12. November 2025 für alle gängigen
Betriebssysteme, darunter Windows, macOS, Android und iOS, verfügbar.
Der Netzwerkschutz filtert den gesamten Datenverkehr der SIM-Karte,
für die das Zusatzpaket aktiviert wurde, und erkennt Gefahren im
Hintergrund, bevor diese auf das Gerät gelangen.
Der ergänzende Geräteschutz lässt sich mittels App auf PCs, Tablets
und Smartphones installieren, und kann von Kund:innen frei auf Geräte
ihrer Wahl verteilt werden. Die Internetschutz Pro App powered by
Bitdefender schützt Geräte und persönliche Daten, warnt bei
potenziellen Bedrohungen per SMS, WhatsApp, Telegram usw., erkennt
Datenlecks und analysiert Schwachstellen. Der Internetschutz Pro wird
über die Drei Kundenzone, den Drei Shop oder die Drei Servicehotline
aktiviert.
Drei flexible Pakete für Privat- und Businessanwender:innen:
- Small (S): Für 2 Geräte ab 2,50 Euro/Monat - ideal für
Einzelpersonen oder Paare.
- Medium (M): Für 10 Geräte ab 3,90 Euro/Monat - ideal für Familien
oder Heimbüros.
- Large (L): Für 20 Geräte ab 4,90 Euro/Monat - ideal für kleine und
wachsende Unternehmen.
Jedes Paket ist im ersten Monat kostenlos. Geräteverwaltung und
Monitoring erfolgen zentral über einen persönlichen Web-Zugang.
Familienmitglieder oder Unternehmensgeräte können auf diese Weise
schnell hinzugefügt oder entfernt und deren Sicherheitsstatus
eingesehen werden. Die Privatsphäre bleibt maximal geschützt: Eine
Statistik gibt Auskunft über die Anzahl der blockierten Zugriffe und
Sicherheitsbedrohungen. Zudem holt der Geräteschutz das Beste aus
jedem Gerät heraus. Details zum Internetschutz Pro und den
verfügbaren Paketen auf drei.at/internetschutz
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
