APA ots news: Mit dem Internetschutz Pro verwandelt Drei das Internet in einen persönlichen Safe Space.

Wien (APA-ots) - - Neue All-in-One-Sicherheitslösung gegen Viren,

Ransomware,

Datendiebstahl und Software-Schwachstellen mit zentraler Verwaltung

für bis zu 20 Geräte.

- Drei Internetschutz Pro kombiniert bewährten Netzwerkschutz von

Allot mit preisgekröntem Geräteschutz via App von Bitdefender.

- Flexible Paketgrößen für Einzelpersonen, Familien und kleine

Unternehmen ab 2,50 Euro/Monat, 1. Monat gratis.

Angesichts der zunehmenden Anzahl an Cyber-Angriffen und -Bedrohungen

startet Drei mit dem Internetschutz Pro eine neue, umfassende

Sicherheitslösung, die alle Geräte im Haushalt oder Büro einschließt.

Die einzigartige 2-in-1-Kombination ergänzt den bewährten app-freien

Netzwerkschutz des langjährigen Partners Allot um einen

leistungsstarken Geräteschutz des Sicherheitsexperten Bitdefender.

Gemeinsam mit der neuen Internetschutz Pro App schützt die Lösung

nicht nur vor gefährlichen Webseiten und unerwünschten Bezahlseiten,

sondern beugt komplexeren Bedrohungen wie Ransomware, Viren und

Spyware vor, die über Fake Webseiten, öffentliches WLAN oder USB-

Sticks auf das Gerät gelangen könnten.

Ein Safe Space fürs gesamte Gerätenetzwerk.

Drei Internetschutz Pro ist ab 12. November 2025 für alle gängigen

Betriebssysteme, darunter Windows, macOS, Android und iOS , verfügbar.

Der Netzwerkschutz filtert den gesamten Datenverkehr der SIM-Karte,

für die das Zusatzpaket aktiviert wurde, und erkennt Gefahren im

Hintergrund, bevor diese auf das Gerät gelangen.

Der ergänzende Geräteschutz lässt sich mittels App auf PCs, Tablets

und Smartphones installieren, und kann von Kund:innen frei auf Geräte

ihrer Wahl verteilt werden. Die Internetschutz Pro App powered by

Bitdefender schützt Geräte und persönliche Daten, warnt bei

potenziellen Bedrohungen per SMS, WhatsApp, Telegram usw., erkennt

Datenlecks und analysiert Schwachstellen. Der Internetschutz Pro wird

über die Drei Kundenzone, den Drei Shop oder die Drei Servicehotline

aktiviert.

Drei flexible Pakete für Privat- und Businessanwender:innen:

- Small (S): Für 2 Geräte ab 2,50 Euro/Monat - ideal für

Einzelpersonen oder Paare.

- Medium (M): Für 10 Geräte ab 3,90 Euro/Monat - ideal für Familien

oder Heimbüros.

- Large (L): Für 20 Geräte ab 4,90 Euro/Monat - ideal für kleine und

wachsende Unternehmen.

Jedes Paket ist im ersten Monat kostenlos. Geräteverwaltung und

Monitoring erfolgen zentral über einen persönlichen Web-Zugang.

Familienmitglieder oder Unternehmensgeräte können auf diese Weise

schnell hinzugefügt oder entfernt und deren Sicherheitsstatus

eingesehen werden. Die Privatsphäre bleibt maximal geschützt: Eine

Statistik gibt Auskunft über die Anzahl der blockierten Zugriffe und

Sicherheitsbedrohungen. Zudem holt der Geräteschutz das Beste aus

jedem Gerät heraus. Details zum Internetschutz Pro und den

verfügbaren Paketen auf drei.at/internetschutz

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

