APA ots news: OMV stärkt langfristige Resilienz mit einem konzernweiten Programm

Wien (APA-ots) - - OMV Strategie 2030 mit deutlichen Fortschritten -

wichtige

Meilensteine in den Geschäftsbereichen Chemicals, Fuels und Energy

- OMV bekennt sich zu ihren Kerngeschäften und Innovationsfähigkeit

zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

- OMV führt eine konzernweite Überprüfung zur Zukunftssicherung ihrer

Geschäftsbereiche durch, um Abläufe und Portfolio zu straffen, die

Flexibilität zu erhöhen und die langfristige Resilienz in einem

volatilen Marktumfeld zu verbessern

- Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienzmaßnahmen zu

steigern, darunter ein konzernweites Kostenziel von EUR 400 Mio bis

Ende 2027

- Stärkerer Fokus auf Kundenerlebnis und höhere Standardisierung

durch Technologien wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und

Automatisierung

- Die gestärkte Global Business Services (GBS)-Organisation soll eine

grundlegende Veränderung in der Organisationsstruktur bewirken

- Laufende Verhandlungen mit Arbeitnehmervertreter:innen über derzeit

geschätzte potenzielle Auswirkungen auf die Beschäftigung in

Österreich im mittleren dreistelligen Bereich

12. September 2025

OMV hat heute konzernweite Maßnahmen zur Stärkung der

organisatorischen Resilienz bekanntgegeben, die aufgrund der

aktuellen geschäftlichen, wirtschaftlichen und geopolitischen

Rahmenbedingungen eingeleitet wurden. OMV bekennt sich weiterhin zur

Umsetzung ihrer Strategie 2030, die darauf abzielt, Vorteile des

integrierten Geschäftsmodells des Unternehmens in den zyklischen

Geschäftsbereichen Chemicals, Fuels und Energy zu nutzen.

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV: "Die

Zukunftssicherung unseres Geschäfts und die Stärkung unserer

Wettbewerbsfähigkeit sind entscheidend, um unsere Kunden und

Stakeholder weiterhin reibungslos bedienen zu können. In einem

herausfordernden Marktumfeld und angesichts geopolitischer

Unsicherheiten schaffen wir die Voraussetzungen für die langfristige

Resilienz und eine erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. Vor

diesem Hintergrund hat der Vorstand des OMV Konzerns eine umfassende

Überprüfung unseres Portfolios, der strategischen Prioritäten und

Effizienzmaßnahmen im gesamten Konzern eingeleitet, die mit einer

Kombination zukunftsorientierter Maßnahmen einhergeht. Details zu

möglichen Auswirkungen auf unsere Belegschaft werden im Dialog mit

unseren Arbeitnehmervertreter:innen erörtert und zu gegebener Zeit

bekanntgegeben."

Das Programm zur Effizienzverbesserung verfolgt einen

ganzheitlichen Ansatz für alle laufenden Initiativen innerhalb des

OMV Konzerns mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und unterschiedlichen

Zeitplänen. Eines der wichtigsten Prinzipien ist die

Zukunftssicherung des Unternehmens durch eine stärkere Fokussierung

und Priorisierung der Geschäftsaktivitäten auf wertschöpfende

Investitionsbereiche. Daneben zielt das Programm auf die

Vereinfachung von Prozessen, um so die Agilität und Flexibilität der

Organisation zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise eine verstärkte

Standardisierung von Aktivitäten und der zusätzliche Einsatz von

Technologien wie KI, Digitalisierung und Automatisierung.

Letztendlich zielen diese Maßnahmen darauf ab, das Kundenerlebnis

deutlich zu verbessern.

Im Hinblick auf eine stärkere Vereinfachung und Standardisierung

wiederkehrender Aktivitäten soll die geplante Stärkung einer GBS-

Organisation einen wichtigen Hebel zur Erreichung der angestrebten

Effizienz darstellen. Außerdem soll sie einen besseren Zugang zu

Talenten sowie eine schnelle Skalierbarkeit durch globale

Ressourcenmöglichkeiten bieten. Dieser langfristig ausgerichtete

Ansatz basiert auf einer durchgängigen Prozessverantwortung,

Standardisierung und beschleunigten Digitalisierung der

Unternehmensaktivitäten.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahmen wurde ein Kosteneinsparpotenzial

von EUR 400 Millionen bis Ende 2027 identifiziert, um positiv zur

Verbesserung des operativen Cashflows um EUR 500 Millionen Euro

beizutragen, der auf dem OMV Capital Markets Day im Juni 2024

avisiert wurde. Darüber hinaus wurden Verhandlungen mit den

Arbeitnehmervertreter:innen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf

die Beschäftigung in Österreich aufgenommen, die derzeit auf einen

mittleren dreistelligen Bereich geschätzt werden.

Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Über OMV Aktiengesellschaft

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges

Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten

Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit

einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die

schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt OMV

an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das

Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR 34 Milliarden

und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com.

