APA ots news: OMV stärkt langfristige Resilienz mit einem konzernweiten Programm
Wien (APA-ots) - - OMV Strategie 2030 mit deutlichen Fortschritten -
wichtige
Meilensteine in den Geschäftsbereichen Chemicals, Fuels und Energy
- OMV bekennt sich zu ihren Kerngeschäften und Innovationsfähigkeit
zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
- OMV führt eine konzernweite Überprüfung zur Zukunftssicherung ihrer
Geschäftsbereiche durch, um Abläufe und Portfolio zu straffen, die
Flexibilität zu erhöhen und die langfristige Resilienz in einem
volatilen Marktumfeld zu verbessern
- Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienzmaßnahmen zu
steigern, darunter ein konzernweites Kostenziel von EUR 400 Mio bis
Ende 2027
- Stärkerer Fokus auf Kundenerlebnis und höhere Standardisierung
durch Technologien wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und
Automatisierung
- Die gestärkte Global Business Services (GBS)-Organisation soll eine
grundlegende Veränderung in der Organisationsstruktur bewirken
- Laufende Verhandlungen mit Arbeitnehmervertreter:innen über derzeit
geschätzte potenzielle Auswirkungen auf die Beschäftigung in
Österreich im mittleren dreistelligen Bereich
12. September 2025
OMV hat heute konzernweite Maßnahmen zur Stärkung der
organisatorischen Resilienz bekanntgegeben, die aufgrund der
aktuellen geschäftlichen, wirtschaftlichen und geopolitischen
Rahmenbedingungen eingeleitet wurden. OMV bekennt sich weiterhin zur
Umsetzung ihrer Strategie 2030, die darauf abzielt, Vorteile des
integrierten Geschäftsmodells des Unternehmens in den zyklischen
Geschäftsbereichen Chemicals, Fuels und Energy zu nutzen.
Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV: "Die
Zukunftssicherung unseres Geschäfts und die Stärkung unserer
Wettbewerbsfähigkeit sind entscheidend, um unsere Kunden und
Stakeholder weiterhin reibungslos bedienen zu können. In einem
herausfordernden Marktumfeld und angesichts geopolitischer
Unsicherheiten schaffen wir die Voraussetzungen für die langfristige
Resilienz und eine erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. Vor
diesem Hintergrund hat der Vorstand des OMV Konzerns eine umfassende
Überprüfung unseres Portfolios, der strategischen Prioritäten und
Effizienzmaßnahmen im gesamten Konzern eingeleitet, die mit einer
Kombination zukunftsorientierter Maßnahmen einhergeht. Details zu
möglichen Auswirkungen auf unsere Belegschaft werden im Dialog mit
unseren Arbeitnehmervertreter:innen erörtert und zu gegebener Zeit
bekanntgegeben."
Das Programm zur Effizienzverbesserung verfolgt einen
ganzheitlichen Ansatz für alle laufenden Initiativen innerhalb des
OMV Konzerns mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und unterschiedlichen
Zeitplänen. Eines der wichtigsten Prinzipien ist die
Zukunftssicherung des Unternehmens durch eine stärkere Fokussierung
und Priorisierung der Geschäftsaktivitäten auf wertschöpfende
Investitionsbereiche. Daneben zielt das Programm auf die
Vereinfachung von Prozessen, um so die Agilität und Flexibilität der
Organisation zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise eine verstärkte
Standardisierung von Aktivitäten und der zusätzliche Einsatz von
Technologien wie KI, Digitalisierung und Automatisierung.
Letztendlich zielen diese Maßnahmen darauf ab, das Kundenerlebnis
deutlich zu verbessern.
Im Hinblick auf eine stärkere Vereinfachung und Standardisierung
wiederkehrender Aktivitäten soll die geplante Stärkung einer GBS-
Organisation einen wichtigen Hebel zur Erreichung der angestrebten
Effizienz darstellen. Außerdem soll sie einen besseren Zugang zu
Talenten sowie eine schnelle Skalierbarkeit durch globale
Ressourcenmöglichkeiten bieten. Dieser langfristig ausgerichtete
Ansatz basiert auf einer durchgängigen Prozessverantwortung,
Standardisierung und beschleunigten Digitalisierung der
Unternehmensaktivitäten.
Im Rahmen der Gesamtmaßnahmen wurde ein Kosteneinsparpotenzial
von EUR 400 Millionen bis Ende 2027 identifiziert, um positiv zur
Verbesserung des operativen Cashflows um EUR 500 Millionen Euro
beizutragen, der auf dem OMV Capital Markets Day im Juni 2024
avisiert wurde. Darüber hinaus wurden Verhandlungen mit den
Arbeitnehmervertreter:innen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf
die Beschäftigung in Österreich aufgenommen, die derzeit auf einen
mittleren dreistelligen Bereich geschätzt werden.
Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Über OMV Aktiengesellschaft
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges
Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten
Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit
einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die
schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt OMV
an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das
Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR 34 Milliarden
und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere
Informationen auf www.omv.com.
Rückfragehinweis:
OMV Communications
Sylvia Shin
Telefon: +43 (1) 40 440-0
E-Mail: media.relations@omv.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0139 2025-09-12/15:16