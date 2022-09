Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Mittag zu

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 157,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 158,82 EUR. Bei 158,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 15.602 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Gewinne von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2021 (119,44 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,20 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 175,75 USD aus.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 82.959,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 81.434,00 USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Invesco rechnet mit Billionen-Wachstum für Metaverse-Branche - und legt passenden Fonds auf

Vorsicht Kostenfalle - Was ist beim Kauf von Auslandsaktien zu beachten?

Ausbau des Werbegeschäfts: Apple will offenbar mehr Werbung auf iPhones bringen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com