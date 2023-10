Notierung im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Vormittag fester

03.10.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 165,80 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 165,80 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 165,88 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 165,32 EUR. Zuletzt wechselten 1.748 Apple-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,32 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 7,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2023 Kursverluste bis auf 117,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 29,05 Prozent wieder erreichen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 190,11 USD aus. Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 81.797,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 82.959,00 USD in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,06 USD je Apple-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus

