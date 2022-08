Apple Aktie News: Apple gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 163,10 EUR. Bei 163,16 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 973 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 0,04 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2021 Kursverluste bis auf 119,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 36,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 172,89 USD.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 82.959,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81.434,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Unabhängig von Twitter-Kauf: Investoren glauben, dass Musk weiter Tesla-Aktien verkaufen könnte

Juli 2022: So schätzen Experten die Apple-Aktie ein

Apple-Patent: Kommen bald iPhone und Apple Watch mit neuem Laser?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com