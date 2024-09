Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 219,85 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 219,85 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 219,40 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 221,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.076.636 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.07.2024 markierte das Papier bei 237,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,37 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,991 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 222,50 USD je Apple-Aktie an.

Apple veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 81,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Apple am 24.10.2024 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

