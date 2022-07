Apple Aktie News: Apple gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Apple-Papiere um 05.07.2022 12:22:00 Uhr 1,4 Prozent. Bei 134,60 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 133,60 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.423 Stück gehandelt.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,53 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 116,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 14,88 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 179,22 USD.

Am 28.04.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 97.278,00 USD gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Wertvollste Unternehmen: Saudi Aramco stößt Apple im ersten Halbjahr vom Thron

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix mit massivem Abo-Verlust - Stellt der Streaming-Gigant nun seine Binge-Watching-Strategie ein?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com