Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 224,01 USD zu.

Das Papier von Apple legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 224,01 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 224,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.060.492 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.07.2024 bei 237,23 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Mit einem Kursverlust von 26,75 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,991 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 222,50 USD.

Apple veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,40 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 85,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,80 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,70 USD im Jahr 2024 aus.

