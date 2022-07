Apple Aktie News: Apple am Mittag gefragt

Das Papier von Apple legte um 08.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 143,80 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,50 EUR an. Bei 143,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 23.866 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 11,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,68 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 21,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,22 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 97.278,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 89.584,00 USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Aktie: Apple-CEO Tim Cook begeistert: AR bietet enorme Möglichkeiten

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Apple-Aktie beendet Handel freundlich: Apple kündigt neue Funktion zum Schutz vor Hacker-Angriffen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com