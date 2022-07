Apple Aktie News: Apple tendiert am Freitagnachmittag fester

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 143,98 EUR nach oben. Bei 144,50 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,32 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.030 Stück gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR an. 11,60 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 21,32 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,22 USD.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Apple die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Aktie: Apple-CEO Tim Cook begeistert: AR bietet enorme Möglichkeiten

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Apple-Aktie beendet Handel freundlich: Apple kündigt neue Funktion zum Schutz vor Hacker-Angriffen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com