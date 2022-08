Apple Aktie News: Apple legt am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 164,12 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 164,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 162,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.941 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,50 EUR erreichte der Titel am 08.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,44 EUR am 05.10.2021. Mit einem Kursverlust von 37,41 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,89 USD.

Am 28.07.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82.959,00 USD im Vergleich zu 81.434,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

