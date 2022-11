Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 138,34 EUR. Bei 140,36 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 139,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.253 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 19,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 123,86 EUR. Abschläge von 11,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,38 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,14 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.01.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

