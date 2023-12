Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Apple-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 194,42 USD.

Mit einem Wert von 194,42 USD bewegte sich die Apple-Aktie um 16:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 194,55 USD aus. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 193,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 194,10 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.062.046 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 1,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 56,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 196,56 USD.

Apple gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89.498,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

