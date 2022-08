Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 160,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 160,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,98 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.463 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2022 bei 164,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 2,20 Prozent wieder erreichen. Bei 119,44 EUR fiel das Papier am 05.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 34,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,89 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.959,00 USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 81.434,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,10 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

