Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 194,66 USD.

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 0,5 Prozent auf 194,66 USD nach. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 89.976 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,22 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 36,21 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Apple gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 89.498,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 90.146,00 USD umsetzen können.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

