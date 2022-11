Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Apple-Papiere um 12:22 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 144,48 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 144,38 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.120 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 16,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 123,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,44 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,38 USD an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 83.360,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.01.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Benjamin Graham - Der Investor, der Warren Buffett und Michael Burry inspiriert hat

Rückverkauf von gestohlenen Teilen: Ehemaliger Apple-Mitarbeiter räumt jahrelangen Millionenbetrug ein

Apple-Aktie mit deutlichem Plus: Apple-Zulieferer Foxconn steigert Gewinn - Wachstumsprognose gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com