Apple Aktie News: Apple tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 127,22 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im XETRA-Handel um 15.06.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 127,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,96 EUR aus. Bei 127,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.751 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 21,89 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 106,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 179,22 USD.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie legt zu: Apple schließt Exklusivvertrag mit Major League Soccer

Apple: Bundeskartellamt leitet Untersuchung gegen Werbe-Tracking-Stopper ein - Apple-Aktie in Grün

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com