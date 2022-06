Apple Aktie News: Apple am Mittag mit Abschlägen

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 12:22:00 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 126,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 126,10 EUR. Bei 128,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 88.836 Stück.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR an. 22,20 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 18,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,22 USD je Apple-Aktie an.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97.278,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 89.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

