Apple Aktie News: Apple am Vormittag im Minusbereich

Die Apple-Aktie musste um 16.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 128,28 EUR abwärts. Bei 128,18 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 21,24 Prozent niedriger. Am 17.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 106,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Am 28.04.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 97.278,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89.584,00 USD umgesetzt.

Am 02.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Apple-Aktie.

QUALCOMM-Aktie letztlich etwas höher: Milliardenstrafe gegen QUALCOMM von EU-Gericht für nichtig erklärt

Apple-Aktie legt zu: Apple schließt Exklusivvertrag mit Major League Soccer

Apple: Bundeskartellamt leitet Untersuchung gegen Werbe-Tracking-Stopper ein - Apple-Aktie in Grün

