Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 155,05 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 154,43 USD. Bei 156,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 36.777.977 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,61 USD) erklomm das Papier am 31.03.2022. 13,67 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 124,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 24,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.154,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123.945,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

